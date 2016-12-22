Жириновский объяснил отсутствие альтернативы ему в ЛДПР

Альтернативных кандидатов нельзя «выращивать как огурцы», сообщил РБК лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на вопрос о том, почему партия не выдвигает других кандидатов на выборы.

«Нельзя ничего выращивать. Это не огурцы. Не помидоры. Партия сама заинтересована, чтобы в ее рядах созревали достойные люди», — сказал Жириновский. По его словам, в партии есть человек шесть-семь, «готовые возглавить партию и стать президентом».

«Но пока они не могут сделать это лучше чем я. Опыт играет большое значение. Я предлагаю каждый раз. Они пока боятся. Они же видят все мои дискуссии. Они так пока не могут», — объяснил Жириновский.

Решение о выдвижении Жириновского на выборы было принято единогласно на совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР 21 ноября. Жириновский примет участие в выборах в шестой раз.

18 декабря в России официально началась президентская кампания, выборы пройдут 18 марта 2018 года. В выборах собираются принять участие Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и другие.