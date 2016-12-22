Москва и Белград договорились о реэкспорте российского газа

Россия и Сербия подписали поправки к межправсоглашению, отменяющие запрет на реэкcпорт российского газа. Как сообщает ТАСС, документы были подписаны в присутствии президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Вучича — по итогам переговоров в Москве.

Страны договорились исключить пункт, ограничивающий использование купленного у России газа только внутренним рынком.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Сербиягаза» Душан Баятович подписали дополнение к контракту на поставку российского газа в Сербию.

«Объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта начиная с 2018 года будут увеличены с 1,5 млрд до 2 млрд куб. м в год», — указано в сообщении.

Как сообщает «Газпром», в 2016 году компания поставила в Сербию 1,75 млрд куб. м газа — на 4,3% больше, чем в 2015 году. При этом в ноябре 2017 года был достигнут прошлогодний уровень экспорта.

Ранее Вучич рассказал о больших ожиданиях от предстоящего визита в Москву, в том числе он рассчитывал подписать немало соглашений и обсудить с Путиным «важные вопросы», включая газ.