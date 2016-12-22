Бинбанк потребовал от «Пересвета» 1,36 млрд рублей

Бинбанк подал иск к банку «Пересвет» на 1,36 млрд руб. Согласно картотеке дел столичного Арбитражного суда, заявление было зарегистрировано 18 декабря.

Суть претензий не указана. В качестве третьего лица к делу привлечено ООО «Ярконта».

По данным СПАРК, «Ярконта» предоставляет услуги в сфере недвижимости. Гендиректор компании — Олег Пронин, он также возглавляет «Пересвет девелопмент» и «Пересвет групп» (занимаются строительством жилой недвижимости в нескольких регионах, в том числе в Москве и Подмосковье).

Бинбанк и «Пересвет» находятся в процессе санации. ЦБ объявил о санации Бинбанка 21 сентября. О санации «Пересвета» регулятор сообщил в октябре 2016 года.

14 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что действия Центробанка не ведут к огосударствлению банковской системы.