Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,13 58,64 EUR Нал. 69,88 69,19 USD Бирж. 58,81 +0,15 EUR Бирж. 69,49 +0,40 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 18350,00 -600,00 MOEX 2118,16 -0,77% RTS 1134,58 -1,16% Brent 63,48 +0,14% DJIA 24753,48 -0,16% Nasdaq 6957,85 -0,53% FTSE 7544,09 +0,09%
Бинбанк потребовал от «Пересвета» 1,36 млрд рублей
Бинбанк потребовал от «Пересвета» 1,36 млрд рублей
Санация «по списку», 20:04
0
Бинбанк потребовал от «Пересвета» 1,36 млрд рублей

Бинбанк подал иск к банку «Пересвет» на 1,36 млрд руб. Согласно картотеке дел столичного Арбитражного суда, заявление было зарегистрировано 18 декабря.

Суть претензий не указана. В качестве третьего лица к делу привлечено ООО «Ярконта».

По данным СПАРК, «Ярконта» предоставляет услуги в сфере недвижимости. Гендиректор компании — Олег Пронин, он также возглавляет «Пересвет девелопмент» и «Пересвет групп» (занимаются строительством жилой недвижимости в нескольких регионах, в том числе в Москве и Подмосковье).

Бинбанк и «Пересвет» находятся в процессе санации. ЦБ объявил о санации Бинбанка 21 сентября. О санации «Пересвета» регулятор сообщил в октябре 2016 года.

14 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что действия Центробанка не ведут к огосударствлению банковской системы.

Теги: Бинбанк , «Пересвет»
Главное
Российские компании за год потеряли более 100 млрд руб. из-за кибератак Технологии и медиа
Материалы по теме
ЦБ передал функции временной администрации Бинбанка фонду консолидации Финансы
Бинбанк потратит 43 млрд руб. на убытки по субординированным займам Финансы
Глава банка «Пересвет» перейдет в МКБ Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.