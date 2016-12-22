Экс-мэру Нижнего Новгорода предъявлено обвинение во взятке

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода изберет меру пресечения бывшему мэру города Олегу Сорокину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывшему мэру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, по результатам аукциона, проведенного в 2012 году Министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, организация, которую в материалах суда называют «ООО «И*», получила право заключать договоры аренды 14 земельных участков общей площадью более 4,5 кв. км для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Организация участвовала в торгах в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», соучредителем которого являлась супруга Сорокина. Итоги были обжалованы другим участником конкурса, названным в материалах суда ЗАО «В*».

«Обвиняемый, будучи заинтересованным в коммерческой деятельности общества и реализации заключенных им договоров, с октября 2012 по март 2013 года предложил своему знакомому оплатить собственными деньгами $1 млн (эквивалент 30,72 млн руб.) незаконное вознаграждение генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее 19 декабря стало известно о задержании Сорокина, который сейчас занимает должность вице-председателя областного парламента. Он был мэром города с 2010 по 2015 год.