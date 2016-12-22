Австрийский суд подтвердил отказ в экстрадиции Фирташа

Высший земельный суд Вены отклонил жалобу Венской прокуратуры и подтвердил решение земельного суда Вены, который отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию Дмитрия Фирташа, сообщил РБК источник, близкий к окружению бизнесмена.

Решение Земельного суда Вены, принятое 29 августа, осталось в силе.

Австрийское издание Kurier сообщает, что отказ был обусловлен формальными причинами: присланные документы сочли недостаточными для обоснования ордера на арест. В них, в частности, не указывались место и время совершения преступлений.

Испания требовала выдачи Фирташа в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.​

Фирташ, в последние годы проживающий в Австрии, был задержан в 2014 году по запросу США, но его отпустили под залог в размере €125 млн. Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции по подозрению в подкупе индийских чиновников для получения лицензий на добычу титаносодержащих минералов. В 2015 году суд в Вене отказал в экстрадиции Фирташа в США, однако позднее апелляционный суд отменил это решение.

В феврале 2016 года Фирташ был задержан по запросу властей Испании прямо в здании венского суда, где решался вопрос об экстрадиции бизнесмена в США. Испанский ордер был выдан в связи с подозрениями в отмывании денег и создании преступного сообщества. Суд отказался арестовать бизнесмена, однако обязал его регулярно отмечаться.​

Фирташ отрицает все предъявленные обвинения и называет преследование политически мотивированным.

Фирташ — основатель группы компаний Group DF, объединяющей активы в металлургии, химической промышленности, сельском хозяйстве, недвижимости и некоторых других сферах. Украинская версия журнала Forbes оценивает его состояние в $251 млн.