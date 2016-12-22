Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,12 58,54 EUR Нал. 69,86 69,14 USD Бирж. 58,83 +0,16 EUR Бирж. 69,49 +0,39 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 18241,00 -709,00 MOEX 2122,31 -0,57% RTS 1137,11 -0,94% Brent 63,61 +0,35% DJIA 24745,82 -0,19% Nasdaq 6973,62 -0,30% FTSE 7541,91 +0,07%
ЕСПЧ взыскал с России €46 тыс. за гибель гражданина после пыток в полиции
Лента новостей
Житель Владивостока рассказал об эффекте от пресс-конференции Путина 19:14, Общество Объясняем, почему Bentley это круто 19:07, РБК и Bentley В сервисе Дурова Telegraph произошел сбой из-за жалоб из России 19:05, Технологии и медиа «Атлетико» подаст жалобу на «Барселону» за переговоры с Гризманном 18:54, Спорт ФСБ назвала число выехавших воевать на стороне террористов россиян 18:53, Общество Безопасная стратегия: как Трамп разобрался в мировой политике 18:51, Мнение Власти Москвы решили согласовать митинг Гудкова на проспекте Сахарова 18:46, Общество Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники 18:31, Общество Мединский предложил платить сбор с каждого билета в кинотеатр 18:22, Технологии и медиа Финский партнер «Росатома» по АЭС задумался о выходе из проекта 18:19, Бизнес Великобритания обвинила КНДР в создании вируса WannaCry 18:17, Политика Матвиенко сравнила криптовалюту с «чертом из табакерки» 18:04, Общество Названо самое популярное за 15 лет мужское имя в Москве 17:56, Общество СМИ узнали о запрете на подарочные корзинки после дела Улюкаева 17:56, Общество Экс-мэру Нижнего Новгорода предъявлено обвинение во взятке 17:55, Политика Президент Сербии поздравил Путина с решением участвовать в выборах 17:50, Политика BP пожелала купить долю в газовом проекте «Роснефти» 17:45, Бизнес Пресс-секретарь Порошенко показал письмо Саакашвили с признанием ошибок 17:40, Политика 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 17:22, РБК и Афимолл Сити Минспорт назвал лучших тренера и спортсменов года в России 17:21, Спорт День чекиста: как новые поправки в УПК расширяют права ФСБ 17:12, Мнение Приговоренного по «делу реставраторов» экс-замминистра лишили медали 17:10, Общество В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах 17:10, Общество Суд отменил грозящее блокировкой российского сайта BlaBlaCar решение 16:54, Технологии и медиа Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 16:53, РБК и Thomson Reuters Специалисты ESET нашли в Google Play новый банковский троян 16:53, Технологии и медиа Путин назначил экс-постпреда России при ЮНЕСКО главой Россотрудничества 16:52, Общество Друзья обвиненного в шпионаже норвежца рассказали о его любви к России 16:45, Общество
ЕСПЧ взыскал с России €46 тыс. за гибель гражданина после пыток в полиции
Общество, 14:40
0
ЕСПЧ взыскал с России €46 тыс. за гибель гражданина после пыток в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал €46 тыс. за гибель мужчины после пыток в Тукаевском РОВД в Татарстане в 2002 году, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, которая занималась юридическим сопровождением дела, подтвердил РБК эту информацию.

Теперь российское правительство обязано выплатить деньги Фание Хайруллиной, чей муж Жавдат умер после пыток. «К сожалению, руки у ЕСПЧ дошли [до этого дела] только сейчас, спустя 15 лет. Хайруллина сперва незаконно задержали, а затем запытали до смерти сотрудники еще милиции. При этом прокуратура и следователи ничего не расследовали. Было длительное уголовное дело, но никто обвиняемым не стал. Несколько десятков причастных сотрудников продолжали работать, пока не были затем осуждены по аналогичным делам», — заявил Чиков.

Он отметил, что в ночь на 14 сентября 2002 года 51-летнего Хайруллина задержали как свидетеля по делу об убийстве, а позже нашли повешенным на балконе здания Тукаевского РОВД. Дело в отношении милиционеров возобновлялось и прекращалось более 20 раз. В 2009 году вдова получила 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и после этого согласно решению суда утратила статус жертвы.

В ноябре 2017 года трех полицейских в Татарстане поместили под стражу в связи со смертью задержанного, которая наступила от пыток противогазом. В августе четверых местных полицейских также обвинили в пытках, приведших в гибели задержанного — мужчину избили, связали в так называемой позе ласточки и оставили на несколько часов в камере, где он и умер.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: ЕСПЧ , пытки , Полиция , «Агора»
Главное
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет Общество
Материалы по теме
НАК сообщил о ликвидации главаря балаханинской бандгруппы в Дагестане Общество
ЕСПЧ присудил €104 тыс. за пытки в полиции в пяти регионах России Общество
В Татарстане полицейских арестовали за пытки «слоником» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.