ЕСПЧ взыскал с России €46 тыс. за гибель гражданина после пыток в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал €46 тыс. за гибель мужчины после пыток в Тукаевском РОВД в Татарстане в 2002 году, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, которая занималась юридическим сопровождением дела, подтвердил РБК эту информацию.

Теперь российское правительство обязано выплатить деньги Фание Хайруллиной, чей муж Жавдат умер после пыток. «К сожалению, руки у ЕСПЧ дошли [до этого дела] только сейчас, спустя 15 лет. Хайруллина сперва незаконно задержали, а затем запытали до смерти сотрудники еще милиции. При этом прокуратура и следователи ничего не расследовали. Было длительное уголовное дело, но никто обвиняемым не стал. Несколько десятков причастных сотрудников продолжали работать, пока не были затем осуждены по аналогичным делам», — заявил Чиков.

Он отметил, что в ночь на 14 сентября 2002 года 51-летнего Хайруллина задержали как свидетеля по делу об убийстве, а позже нашли повешенным на балконе здания Тукаевского РОВД. Дело в отношении милиционеров возобновлялось и прекращалось более 20 раз. В 2009 году вдова получила 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и после этого согласно решению суда утратила статус жертвы.

В ноябре 2017 года трех полицейских в Татарстане поместили под стражу в связи со смертью задержанного, которая наступила от пыток противогазом. В августе четверых местных полицейских также обвинили в пытках, приведших в гибели задержанного — мужчину избили, связали в так называемой позе ласточки и оставили на несколько часов в камере, где он и умер.