Удобрения в России стали биржевым товаром

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник официально стартовали торги минеральными удобрениями. Пока к торгам допустили только карбамид марки Б — вид азотных удобрений, востребованный в сельском хозяйстве.

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова, этот товар для пилотного проекта выбран как наиболее представительный: его выпускает наибольшее количество предприятий. Первая сделка состоялась вскоре после начала торгов: был продан лот на 20 т по цене 16100 руб. за т на базисе кемеровского «Азота».

Карбамид марки Б предлагается покупателям на бирже на семи базисах в Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях — торги будут проходить на базе предприятий «Акрона», ТД «УралХим», «Куйбышевазота» и кемеровского «Азота».

По словам исполнительного директора Российской ассоциации производителей удобрений Игоря Калужского, биржевая торговля ориентирована на российских производителей и потребителей, хотя и нет запрета на участие в торгах нерезидентов. Цыганов отметил, что все основные виды удобрений пригодны для торгов на бирже. Решение об их добавлении в систему будет принято после оценки результатов пилотного проекта, которые планируется подвести в первом квартале 2018 года.

Ранее уже предпринимались попытки организовать биржевые торги минеральными удобрениями, напоминает заместитель главного редактора портала Fertilizer Daily Леонид Хазанов. Так, в 2006 году апатитовый концентрат «ФосАгро» начал продаваться на Московской фондовой бирже (МФБ), позднее торги хлористым калием на этой площадке начали «Уралкалий» и «Сильвинит». Но уже в 2008 году ФСФР пришлось остановить эти торги из-за резких скачков цены. К тому же объем торгов снижался, поскольку производители удобрений активно «тянули» сбытовые сети по России, расширяя тем самым их сбыт аграриям и укрепляя подобным образом сотрудничество с ними.