В НАО создадут оперативный штаб по расследованию падения Ан-2

В Ненецком округе создается оперативный штаб по расследованию крушения самолета Ан-2. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара 19 декабря. По данным регионального управления МЧС, на борту находились 13 человек (11 пассажиров и два члена экипажа).

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Источник РБК в региональном центре МЧС сообщил о двух погибших, позже число жертв выросло до трех. По словам сотрудника пресс-службы региональной администрации, погибли две женщины и трехлетний ребенок. Десять человек находятся в больнице, у двоих подозрение на перелом позвоночника.

На месте происшествия работают 30 человек и семь единиц техники.