Bloomberg узнал о планах «Газпрома» увеличить инвестиции в газопроводы

«Газпром» в 2018 году планирует увеличить инвестиции в свои основные трубопроводные проекты на фоне возможного ужесточения санкций США, пишет агентство Bloomberg.

О рисках из-за расширения санкций США компания предупредила в конце ноября.

«Газпром» планирует в 2018 году суммарно увеличить вложения в газопроводы в Европу и Китай почти на 41%, до 802 млрд руб., сообщает агентство со ссылкой на проект бюджета, который совет директоров газового концерна рассмотрит 19 декабря.

Представитель «Газпрома» не стал комментировать РБК эту информацию.

По данным агентства, инвестиции в проект «Северный поток-2» в 2018 году возрастут на 43,8% по сравнению с инвестициями текущего года — до 278,4 млрд руб. Вложения в морскую часть проекта увеличатся на 11,8%, до 114,5 млрд руб. с 102,4 млрд руб. При этом в расширение российских сетей для проекта инвестиции увеличатся почти вдвое — до 163,9 млрд руб. с 91,2 млрд руб.





Расходы на другой газопровод — «Турецкий поток» — планируется нарастить в 2018 году до 190 млрд руб. с 93,6 млрд руб., пишет Bloomberg. Газопровод «Сила Сибири» для поставок в Китай потребует в 2018 году 218 млрд руб. инвестиций по сравнению с 209,9 млрд руб. в 2017 году. В разработку Чаяндинского месторождения планируется направить 115,9 млрд руб., что в 1,6 раза выше уровня 2017 года — 72,2 млрд руб.

В конце ноября «Газпром» одобрил проекты инвестиционной программы и бюджета на 2018 год. Общий объем программы составит 1,28 трлн руб.



«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2018 год общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 278,830 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений составит 798,428 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 40,983 млрд руб.», — говорилось в сообщении компании. Объем долгосрочных финансовых вложений — 439,419 млрд руб. Размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 млрд руб.

Источник РБК в газовой монополии пояснил, что планы заимствований на 2018 год носят рекордный характер.