В Новой Москве в пансионате для престарелых произошел пожар

В деревне Картмазово (Новая Москва) в доме престарелых «Теплые беседы» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«Обнаружили горение в цокольном помещении на площади 20 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.
Как говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Москве, пожар ликвидирован. «Осуществляется спасение людей из безопасной зоны — крыши здания с помощью коленчатого подъемника», — отметили в пресс-службе ведомства.
В пансионате «Теплые беседы» на звонки РБК не ответили.
«Интерфакс» сообщает о шести пострадавших, отравившихся угарным газом. Из здания, по данным агентства, были эвакуированы 30 человек.
О причинах возгорания не сообщалось.
Во Владивостоке 11 декабря произошел пожар в госпитале ветеранов. Из здания были эвакуированы 75 человек. От огня пострадал один человек. О причинах возгорания не сообщалось.