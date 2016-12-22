Во Владивостоке из госпиталя эвакуировали 75 человек из-за пожара

Во Владивостоке из-за пожара в госпитале ветеранов эвакуировали 75 человек, говорится в сообщении управления МЧС по Приморью.

Как сообщили в ведомстве, очаг возгорания находился в палате медучреждения на третьем этаже здания. Огонь охватил площадь в 12 кв м. Спасатели, прибывшие на улицу Новожилова, где расположено учреждение, локализовали очаг возгорания и потушили пожар. От огня пострадал один человек.

О причинах пожара не сообщается.

В тушении пожара были задействованы 35 спасателей и 10 единиц техники.

В Иркутске в конце октября произошел пожар в доме престарелых. От отравления угарным газом погибли три человека и пострадали 12. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в сушильной машине.