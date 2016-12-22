ВЦИОМ назвал самые запомнившиеся вопросы на пресс-конференции Путина

Самым запомнившимся вопросом на большой пресс-конференции президента Владимира Путина 14 декабря стал вопрос о конкуренции на выборах и об оппозиции, который задала телеведущая Ксения Собчак. Данные представил ВЦИОМ по итогам опроса среди россиян, следивших за ответами Путина. Вопрос Собчак запомнили 19% зрителей пресс-конференции.

На вопрос собравшейся участвовать в выборах президента Собчак о проблемах с допуском кандидатов Путин ответил, что власть не боится конкуренции. Журналистка привела в качестве примера оппозиционера Алексея Навального, имя которого президент не упомянул.



Второй по популярности вопрос — от гендиректора Мурманского рыбокомбината, который пожаловался на отказ Росрыболовства поддержать строительство рыбоперерабатывающего завода. Его вспомнили 14% смотревших пресс-конференцию. Третьим по популярности участники опроса назвали вопрос про ситуацию в Донбассе от украинского журналиста Романа Цимбалюка.

ВЦИОМ сообщает, что пресс-конференция вызвала «наибольший интерес за всю историю измерений». За ответами президента на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире «полностью или частично» следил 41% жителей России, с ее содержанием знакомы 60% опрошенных по сравнению с прошлогодними 51%, сообщает ВЦИОМ. При этом о своем удовлетворении ответами президента заявили 88% опрошенных, как и в прошлом году.

Видео: Россия 24

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов связывает рекордную, по данным ВЦИОМа, популярность пресс-конференции с предстоящими выборами, которые Совет Федерации назначил на 18 марта. «Фактическое начало предвыборной кампании повысило интерес россиян к пресс-конференции главы государства, который уже заявил об участии в выборах... Предсказуемо, что самым резонансным оказался вопрос другого потенциального кандидата — Ксении Собчак», — считает он.

Данные ВЦИОМа о максимальном интересе россиян к общению с президентом расходятся с итогом исследования компании Mediascope, опубликованным 18 декабря. По данным Mediascope, специализирующейся на измерении аудитории основных каналов СМИ, пресс-конференция Путина с​обрала у экранов 7,1 млн зрителей — это больше, чем в 2016 году, но меньше, чем в рекордные годы.

ВЦИОМ проводил опрос 15–17 декабря среди 1800 респондентов в форме телефонного интервью по случайной выборке.

Путин объявил об участии в выборах президента 6 декабря, Ксения Собчак — 18 октября. О намерении принять участие в выборах ранее заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие. О своих планах баллотироваться на пост президента заявлял также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, однако, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, он сможет участвовать в президентской гонке лишь в том случае, если с него снимут судимость, либо изменится законодательство о выборах.