В Ливане арестовали подозреваемого в убийстве британского дипломата

Ливанская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве сотрудницы посольства Великобритании Ребекки Дайкс. Им оказался местный таксист, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Ливана.

Предварительное следствие показывает, что преступление не связано с политикой или профессиональными обязанностями 30-летней Дайкс.

Тело женщины было обнаружено возле одного из бейрутских шоссе. Экспертиза установила, что Дайкс изнасиловали, а потом задушили.

Известно, что в пятницу, 15 декабря, британка вместе с подругой покинули бар в районе Геммайзе. Дайкс собиралась пораньше вернуться домой, чтобы утром успеть на самолет, вылетающий в Лондон: она рассчитывала попасть к родным на Рождество. Спустя короткое время женщина рассталась с подругой, а что с ней случилось в дальнейшем, два дня было неизвестно, указывает Telegraph.

В Бейруте Дайкс с января 2017 года работала менеджером по программам и политике Департамента международного развития Великобритании. До этого она трудилась в британских диппредставительствах в Ливии и Ираке.