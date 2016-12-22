В Ливане применили газ и водометы против протестующих у посольства США

В Ливане силам безопасности пришлось применить слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, собравшихся к зданию посольства США в Ливане. Об этом сообщает Al Jazeera.

К зданию посольства в Бейруте собралось несколько сотен человек с флагами Палестины. Они начали швырять в камни в полицейских, обеспечивающих безопасность. Как уточняет Би-би-си, с собой у протестующих было чучело, изображающее президента США Дональда Трампа.

Некоторые протестующие попытались прорваться на территорию посольства через ограждения из колючей проволоки. Чтобы не допустить этого, силы безопасности прибегли к слезоточивому газу и водометам.

Антиамериканские протесты мусульман по всему миру связаны с решением Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп распорядился перенести в Иерусалим посольство США. После этого массовые акции против действий Вашингтона прошли в Турции, Пакистане, Сомали, Иордании и Индонезии. В Палестине протесты переросли в столкновения с израильской армией, в результате которых пострадали более 760 человек. Из сектора Газа в сторону Израиля было запущено несколько ракет.