В Москве жертвой пожара в частном доме стал один человек
Общество, 07:11
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В Москве жертвой пожара в частном доме стал один человек
В частном доме на востоке Москвы произошел пожар, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.
Возгорание. по информации ведомства, произошло на улице Красносолнечная дом 11 в одноэтажном частном доме. недалеко от восточной дуги МКАД. Огонь распространился на площади около 100 кв. метров.
Спасатели потушили огонь. В ликвидации возгорания участвовали 32 спасателя и семь единиц техники. По сведениям МЧС, в результате пожара «есть пострадавшие».
ТАСС со ссылкой на источник в МЧС сообщает, что в один человек погиб, второй госпитализирован.