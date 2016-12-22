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Полиция назвала возможную причину ДТП с автобусом в Иркутской области
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Полиция назвала возможную причину ДТП с автобусом в Иркутской области
Общество, 07:00
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Полиция назвала возможную причину ДТП с автобусом в Иркутской области

Вероятной причиной столкновения автобуса и грузовика в Иркутской области могло стать нарушение скоростного режима, заявили в управлении МВД по региону. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в полиции, в момент аварии шел снег, что «требовало максимального внимания со стороны водителя, в том числе удержания дистанции».«В действиях водителя автобуса усматриваются нарушения правил дорожного движения касательно дистанции и безопасного скоростного режима в сложных дорожных условиях», — сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что в Братском районе Иркутской области на трассе А-331 «Вилюй» столкнулись грузовик и рейсовый автобус. В результате инцидента пострадали 10 человек — водитель автобуса и пассажиры.

Теги: ДТП , причина , грузовик , Иркутская область , Автобус
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