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В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 10 человек
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В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 10 человек
Общество, 16 дек, 23:51
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В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 10 человек

В Братском районе Иркутской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Как заявляют в ведомстве, происшествие произошло на трассе А-331 «Вилюй»,. Автобус следовал из Усть-Кута в Иркутск.

Как рассказали агентству «Интерфакс» источники в экстренных службах, автобус от столкновения с грузовиком перевернулся. Пострадали 10 человек. Двое были госпитализированы, еще восемь - доставлены в больницу для осмотра. 

​В ликвидации последствий аварии участвовали, по данным МЧС, 18 человек и шесть единиц техники.

Теги: ДТП , пострадавшие , грузовик , Иркутская область , Автобус
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