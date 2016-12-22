В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 10 человек
Общество, 16 дек, 23:51
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В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 10 человек
В Братском районе Иркутской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Как заявляют в ведомстве, происшествие произошло на трассе А-331 «Вилюй»,. Автобус следовал из Усть-Кута в Иркутск.
Как рассказали агентству «Интерфакс» источники в экстренных службах, автобус от столкновения с грузовиком перевернулся. Пострадали 10 человек. Двое были госпитализированы, еще восемь - доставлены в больницу для осмотра.
В ликвидации последствий аварии участвовали, по данным МЧС, 18 человек и шесть единиц техники.