В Чувашии полицейский насмерть сбил женщину

Сотрудник полиции во внеслужебное время сбил насмерть на трассе М-7 «Волга» 54-летнюю женщину, сообщает управление Следственного комитета России по Башкирии.
Инцидент, по информации следователей, произошел у остановки «деревня Сидуккасы». Полицейский, управлявший личным автомобилем марки Volkswagen,
сбил жительницу данной деревни. Она скончалась на месте ДТП. Управление СКР по республике начало доследственную проверку случившегося.
Как добавили в ведомстве, решается вопрос о назначении автотехнической и медицинской судебных экспертиз. Сотрудник полиции направлен на освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
9 декабря в Москве неизвестный насмерть сбил пешехода в районе Царицыно и скрылся. Погибшим оказался 65-летний мужчина.