В штабе Собчак пояснили условия ее отказа от участия в выборах

Объявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак не станет отказываться от своих политических амбиций ради основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, но готова снять с выборов кандидатуру ради основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в случае, если он будет зарегистрирован. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Ранее, 16 декабря, в ходе выступления на открытии своего предвыборного штаба в Екатеринбурге Собчак заявила, что для достижения единства оппозиции она могла бы пойти на отказ от участия в выборах. «Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры», — отмечала она (цитата по «РИА Новости»).

«Цитата [Собчак] вырвана из контекста», — заявила, комментируя это, Чудинова. Собчак, как добавила ее представительница, «всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе».

«Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании», — заметила также она, подчеркнув, что «пока таких предложений не поступает», в предвыборном штабе телеведущей «считают, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом». «В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными», — пояснила Чудинова.

Выборы президента России в 2018 году состоятся в марте. Избирательная кампания официально стартует 18 декабря.