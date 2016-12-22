Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,21 58,80 EUR Нал. 69,83 69,21 USD Бирж. 58,80 +0,04 EUR Бирж. 69,17 -0,13 USD ЦБ. 58,90 +0,19 EUR ЦБ. 69,43 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 19139,45 +1661,46 MOEX 2143,99 -0,39% RTS 1148,27 -0,44% Brent 63,25 +0,00% DJIA 24651,74 +0,58% Nasdaq 6936,58 +1,17% FTSE 7490,57 +0,57%
В штабе Собчак пояснили условия ее отказа от участия в выборах
Лента новостей
15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 22:47, РБК и Афимолл Сити Губернатор Подмосковья назвал сроки устранения неприятного запаха 22:43, Общество В Совфеде заявили о желании России помочь Асаду в борьбе с «хаосом» 22:22, Политика СМИ сообщили о письме Саакашвили к Порошенко с предложением мира 22:09, Политика «Реал» второй год подряд выиграл чемпионат мира среди клубов 21:58, Спорт В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек 21:09, Общество Курс биткоина пробил отметку $19000 в преддверии начала торгов на СМE 21:07, Финансы Сбербанк пообещал акционерам 1 трлн руб. дивидендов к 2020 году 21:05, РБК и Сбербанк В Аргентине отправили в отставку главу ВМС после пропажи подлодки 20:48, Политика Суд принял к производству иск «Системы» к «Роснефти» на 330,5 млрд руб. 20:41, Бизнес Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО 20:15, Общество Арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе 20:12, Общество IT-технологии для роста бизнеса: анализ и практика 20:02, SAP и РБК Помощник президента назвал количество нелегальных свалок в России 19:47, Общество Сборная России по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала 19:22, Спорт Собчак заявила о готовности уйти с выборов для единства оппозиции 19:20, Политика ПАРНАС отказалась выдвигать своего кандидата на президентские выборы 19:11, Политика Неустранимые сомнения: что не так с показаниями по делу Улюкаева 19:11, Мнение Камеру для Улюкаева пообещали подобрать после беседы с психологом 18:38, Общество Самолет «Аэрофлота» вынужденно приземлился в Астрахани 18:34, Общество Южная Корея: две стороны одной страны 18:15, РБК, Korean Air и НОТК СМИ сообщили о смерти самого старого жителя Европы 18:07, Общество Актриса Алисса Милано рассказала о боли от любого вида харрасмента 17:37, Общество В одном из районов Дагестана силовики блокировали жилой дом 17:33, Общество Российские биатлонисты выиграли первую медаль в сезоне 17:25, Спорт Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 17:10, РБК и Thomson Reuters Саудовские власти решили разрешить женщинам водить мотоциклы 16:56, Общество Собянин пообещал помочь Московской области ликвидировать источник запахов 16:45, Общество
В штабе Собчак пояснили условия ее отказа от участия в выборах
Выборы президента России, 23:18
0
В штабе Собчак пояснили условия ее отказа от участия в выборах

Объявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак не станет отказываться от своих политических амбиций ради основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, но готова снять с выборов кандидатуру ради основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в случае, если он будет зарегистрирован. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Ранее, 16 декабря, в ходе выступления на открытии своего предвыборного штаба в Екатеринбурге Собчак заявила, что для достижения единства оппозиции она могла бы пойти на отказ от участия в выборах. «Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры», — отмечала она (цитата по «РИА Новости»).

Собчак заявила о готовности уйти с выборов для единства оппозиции
Политика

«Цитата [Собчак] вырвана из контекста», — заявила, комментируя это, Чудинова. Собчак, как добавила ее представительница, «всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе».

«Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании», — заметила также она, подчеркнув, что «пока таких предложений не поступает», в предвыборном штабе телеведущей «считают, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом». «В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными», — пояснила Чудинова.

Выборы президента России в 2018 году состоятся в марте. Избирательная кампания официально стартует 18 декабря.

Теги: Алексей Навальный , Ксения Собчак , Владимир Явлинский , президентские выборы 2018 года ...
Главное
Курс биткоина пробил отметку $19000 в преддверии начала торгов на СМE Финансы
Материалы по теме
Собчак заявила о готовности уйти с выборов для единства оппозиции Политика
Собчак назвала приговор Улюкаеву негуманным Политика
ФСБ не нашла в словах Собчак о Крыме призывов к сепаратизму Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.