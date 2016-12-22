В голосовании по названию моста в Крым определился лидер

На сайте назовимост.рф завершается он-лайн голосование, которое определит название моста через Керченский пролив. Лидирующим вариантом остается «Крымский мост».
Старт голосования был объявлен 16 ноября. По правилам, оно должно закончится сегодня. Проголосовать может любой гражданин России, авторизовавшись через социальную сеть.
Изначально организаторы на основе опросов общественного мнения представили пять вариантов названия моста: Крымский, Керченский, Тузлинский, «Мост дружбы» и «Мост воссоединения».
Позднее, из предложенных пользователями вариантов, было выбрано еще несколько популярных названий: Таврический, Российский, «Мост Свободы», Владимирский мост, «Мост единства», «Мост надежды», «Мост мирный».
Мост через Керченский пролив станет самым длинным в России. Он соединит полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Рабочее движение по нему должно быть открыто в декабре 2018 года. К декабрю строители уже возвели 430 опор моста из 595, собрали более 115 тыс. т металлоконструкций пролетных строений (всего их нужно более 260 тыс. т). и частично уложили асфальт на готовых участках моста.