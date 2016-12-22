Россияне выберут название для моста через Керченский пролив

Жители России смогут выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив в ходе голосования, которое началось на специальном сайте. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра проекта.
Голосование продлится в течение месяца. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Выбрать название можно из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Варианты определил организатор голосования — Минтранс России. «Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», — отметили организаторы.
Однако на сайте голосования есть и графа «свой вариант». «Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться оригинальным названием», — поясняет пресс-служба инфоцентра проекта.
Вопрос о названии моста в Крым был поднят на пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2016 году. Глава государства тогда предложил провести по этому поводу референдум.
Мост протяженностью 19 км станет самым длинным в России и соединит Крым с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Рабочее движение по мосту планировалось открыть в декабре 2018 года, а окончательно сдать объект — в июне 2019 года. Генподрядчик строительства — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.