На востоке Москве до конца 2018 года появится подземный вокзал

Подземный вокзал в составе крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанское» будет построен до конца 2018 года. Строительство уже начато, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».
Подземный распределительный уровень общей площадью около 7 тыс.кв.м соединит станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская» и будущие станции метро Кожуховской линии и будущую станцию метро третьего пересадочного контура. Рядом появится разворотная площадка для автобусов, стоянка такси и дополнительные подъездные пути.
В подземном терминале будет единый распределительный зал с билетными кассами, зал ожидания и пассажирский терминал. «Это будет один из крупнейших ТПУ в городе. Пассажиропоток в часы пик будет достигать 90 тыс. пассажиров, подчеркнул Хуснуллин.
По словам заммэра, впоследствии на базе этого ТПУ будет построена офисная башня и апартаменты.