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Минтранс до конца года подготовит документы по авиасообщению с Египтом
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Минтранс до конца года подготовит документы по авиасообщению с Египтом
Бизнес, 13:15
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Минтранс до конца года подготовит документы по авиасообщению с Египтом

Министерство транспорта России планирует до конца текущего года направить в правительство проект указа о возобновлении авиасообщения с Египтом после двухлетнего перерыва. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума «Лидеры России» в Нижнем Новгороде министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС.

Россия и Египет обсудят возобновление чартеров после того, как для этого будет готова инфраструктура, добавил министр.

Накануне Минтранс и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения. Указ вступит в силу спустя 30 дней с момента подписания.

По итогам визита в Египет 11 декабря и встречи с встречи с президентом этой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер Владимира Путин отметил, что египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. «Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — заявил Путин.

По словам Соколова, «Аэрофлот» уже готовит пакет документов для возобновления рейсов в Каир. Он добавил, что возобновление рейсов на курорты Египта является главной задачей на 2018 год.

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Российско-египетское авиасообщение было приостановлено в конце 2015 года, после катастрофы, которая произошла с самолетом А321 авиакомпании «Когалымавиа», вылетевшем из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Лайнер взорвался в воздухе, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Взрыв был признан терактом. Для возобновления авминтранс допустилиасообщения Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности. В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы воздушной гавани.

Теги: Египет , Минтранс , Максим Соколов , авиасообщение
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