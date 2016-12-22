На Байконуре утвердили состав новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия на Байконуре утвердила состав экипажа новой миссии к МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Старт экспедиции намечен на 17 декабря.
В состав экипажа вошли россиянин Антон Шкаплеров — капитан корабля «Союз МС-07», который доставит космонавтов на орбиту, американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-07» запланирован на 10:21 мск 17 декабря. Накануне в Twitter «Роскосмоса» была опубликована фотография ракеты-носителя, доставленной на стартовую площадку.
Уже 19 декабря космический корабль с новыми членами экипажа МКС должен пристыковаться к станции.
Ранее, 14 декабря, на Землю со станции вернулись космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи, которые провели на орбите 139 суток.