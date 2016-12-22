Экипаж корабля «Союз МС-05» вернулся на землю

Космонавты из состава 53-й экспедиции на МКС вернулись на землю в спускаемом аппарате корабля ​«Союз МС-05», говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление Центра управления полетами (ЦУП) сообщает, что спускаемый аппарат приземлился на территории Казахстана.

В состав 53-й экспедиции к МКС входили три человека: космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи. Они провели на орбите 139 суток.

В середине сентября к МКС пристыковался корабль «Союз МС-06» с членами 54-й экспедиции, на борту находились командир корабля из России Александр Мисуркин и американские бортинженеры Марко Ванде Хей и Джозеф Акаба.

В середине октября «Роскосмос» объявил, что с 2018 года увеличит экипаж российского сегмента МКС до трех человек. Это будет сделано для подготовки к стыковке нового модуля станции «Наука» (лаборатория) российской разработки.

В конце ноября 2016 года стало известно, что срок запуска «Науки» к МКС перенесен на вторую половину 2018 года. До этого сроком отправки модуля к станции был назначен декабрь 2017 года.