МЧС Москвы не подтвердило информацию о задымлении на «Речном вокзале»

В вестибюле станции столичного метро «Речной вокзал» не было задымления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в ответ на соответствующий вопрос РБК.
«В 11:00 в МЧС поступило сообщение о задымлении на станции метро «Речной вокзал». Наша оперативная группа проверила — задымления не было. На «Речном вокзале» закрыты вестибюли, там проводятся плановые работы. Сегодня было еще несколько вызовов по той же ветке. Проверка показала, что там тоже не было задымления», — рассказал собеседник РБК.
О том, что пожарные проверяют информацию о задымлении в вестибюле станции московского метро «Речной вокзал», ранее сообщил источник ТАСС в экстренных службах города.
По данным пресс-службы департамента транспорта Москвы, 16 и 17 декабря станции метро «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская» Замоскворецкой линии метро будут закрыты из-за технических работ по присоединению новой станции «Ховрино».