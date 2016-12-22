Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Россией в Афганистане

США надеются на то, что Россия будет готова к сотрудничеству по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом рассказал журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном сотрудничестве с Россией по этому вопросу, Мэттис подтвердил, что он испытывает определенный оптимизм на этот счет. «Надеюсь, что Россия хочет сотрудничать с нами по Афганистану. Это пока все, мне нечего добавить. Но я надеюсь на это, это было бы хорошо», — заявил глава Пентагона.
В августе глава Госдепа Рэкс Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия группировке «Талибан» (организация, запрещенная в России). Действия Москвы он назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что все поставки оружия должны согласовываться с правительством в Кабуле.
В октябре газета The Times опубликовала статью со ссылкой на источники, согласно которым Россия финансирует талибов, поставляя им нефть через подставные фирмы. В российском МИДе статью назвали «фальшивкой» и попыткой отвлечь внимание «от провалов силовой политики НАТО в Афганистане». Позднее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о том, что США ведут информационную кампанию против России, обвиняя ее в поддержке талибов.