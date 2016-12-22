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Небензя назвал обвинения в поддержке талибов «попыткой переложить вину»
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Небензя назвал обвинения в поддержке талибов «попыткой переложить вину»
Политика, 06:11
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Небензя назвал обвинения в поддержке талибов «попыткой переложить вину»

Те, кто обвиняют Россию в поддержке талибов пытаются «переложить вину с больной головы на здоровую». Такое мнение высказал ​постпред России при ООН Василий Небензя, сообщается на сайте постоянного представительства.

«Считаем неприемлемой сознательно развернутую информационную кампанию по голословному обвинению нашей страны в поддержке талибов вплоть до их финансирования и регулярных поставок оружия», — сказал он на пленарном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Ситуация в Афганистане».

По мнению постпреда России при ООН, пока системно за повсеместную переквалификацию Движения талибов («Движение Талибан», признана в России террористической и запрещена) в террористическую группировку «выступает только Россия». Москва намерена и в дальнейшем «настаивать на таком подходе, поскольку не видим альтернативы и никогда не примем «лазеек», которые позволят террористам уходить от ответственности, прикрываясь пресловутой концепцией «противодействия насильственному экстремизму», подчеркнул он.

Небензя добавил, что Движение талибов по-прежнему контролирует около половины территории Афганистана, «продолжая совершать чувствительные теракты». Вместе с тем свои позиции укрепляет афганский филиал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», общая численность которого достигла 10 тыс. человек, сказал он.

В октябре газета The Times опубликовала статью о том, что Москва финансирует «Талибан». Собеседник издания из группировки заявлял, что Россия поставляет боевикам нефть через подставные афганские фирмы, за которыми стоят боевики. В статье указывалось, что Москва поставляет топливо «бесплатно». Российский МИД назвал публикацию газеты «фальшивкой». По мнению ведомства, материал преследовал цель отвлечь внимание международного сообщества «от провалов силовой политики НАТО в Афганистане».​​

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В августе глава Госдепа США Рекс Тиллерсон также обвинил Москву в поставках вооружения талибам. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова отмечала, что слова Тиллерсона вызвали «крайнее недоумение» и не способствуют налаживанию диалога России и США,

Теги: Россия , талибы , Василий Небензя
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