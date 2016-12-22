В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек
Общество, 11:42
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В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек
В Нижегородской области на трассе Москва - Уфа произошло ДТП, один человек погиб, семеро пострадали. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.
Авария произошла рано утром 16 декабря, в 04:30 мск, в Кстовском районе области. Грузовик МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель грузовика погиб.
Ранее стало известно о ДТП в Иркутской области, жертвами которого стали два человека. в том числе 16-летний подросток. Еще четыре человека, включая двух подростков 13 и 17 лет, пострадали. Машина, в которой они ехали, принадлежала их учителю физкультуры, который вез подростков на соревнования.