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В ДТП под Иркутском погибли два человека и пятеро пострадали
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В ДТП под Иркутском погибли два человека и пятеро пострадали
Общество, 10:41
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В ДТП под Иркутском погибли два человека и пятеро пострадали

Жертвами столкновения автомобиля Mitsubishi Colt и грузовика Mazda Titan на 11-м километре автодороги Тулун-Братск в Иркутской области стали 16-летний подросток и учитель физкультуры. Преподаватель вез учеников на своей машине на соревнования. Четверо пострадавших, включая двух подростков 13 и 17 лет, доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, изначально было госпитализировано шесть человек — трое подростков 13, 16 и 17 лет, которые находились легковой автомашине учителя, а также водитель и два пассажира грузовика. Похже 16-летний подросток скончался в больнице.

По данным регионального ГУ СКР, 59-летний учитель физкультуры одной из школ села Бурхун Тулунского района повез на личной машине своих учеников, 13, 16 и 17 лет, на районные соревнования. На 11-м километре участка автодороги Тулун-Братск автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель легкового автомобиля получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. СК начало проверку в отношении администрации школы, где работал учитель.

«Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав сообщает, что врачи борются за жизнь двух школьников, которые находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести. «В Тулун из Иркутска на вертолете Ми-8 с реанимационным блоком для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Центра медицины катастроф и врач-нейрохирург областной детской больницы. Ожидается, что они будут на месте через два часа. Все пострадавшие находятся в Тулунской городской больнице», — уточнил собеседник агентства.

К ликвидации последствий аварии привлечено 23 человек и восемь единиц техники, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Теги: ДТП , Иркутская область , ГУ МЧС России
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