СКР возбудил дело после нападения на силовиков в Кабардино-Балкарии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки, которая произошла накануне у села Урвань в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Нападение на силовиков произошло вечером 15 декабря. После того, как сотрудники правоохранительных органов остановили машину для проверки, из автомобиля в них кинули гранату и открыли огонь. Как уточнили в СКР, огонь по полицейским велся из пистолета калибром 9 мм. За рулем машины находился житель селения Нартан, 1988 года рождения. Ответным огнем нападавший был уничтожен. В Урванском районе был введен режим контртеррористической операции. Утром в субботу режим КТО был отменен.