В Кабардино-Балкарии полиция вступила в бой с неизвестными

Столкновение началось на окраине села Урвань, в районе местного автодрома, сообщил РБК источник в региональном управлении ФСБ и подтвердил источник в центральном аппарате МВД. «Силовики остановили автомобиль для проверки документов, из автомобиля по ним открыли огонь и кинули гранату», - рассказал источник в региональном отделе ФСБ.
В официальном сообщении Национального антитеррористического комитета указывается, что «в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит».
По словам собеседника РБК, в районе объявлен план «Перехват», а к месту боестолкновения выдвинулся резерв Росгвардии.
В управлении ГИБДД по республике РБК сказали, что в Урванском районе введен режим КТО, не сообщив каких-либо подробностей.
13–14 октября режим КТО вводился в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Тогда сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить главаря банды и двух его сообщников.
9 октября трое боевиков были убиты в городе Прохладном. Они подозревались в покушении на жизнь полицейских.