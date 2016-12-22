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Кадыров рассказал о двухмесячной операции по спасению детей из Сирии
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Кадыров рассказал о двухмесячной операции по спасению детей из Сирии
Общество, 10:20
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Кадыров рассказал о двухмесячной операции по спасению детей из Сирии

Из Сирии удалось вывезти еще двоих российских детей, операция по их спасению продлилась около двух месяцев. Об этом в своем Instagram рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дети, десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка, прилетели в Грозный в ночь с пятницы на субботу на самолете из Стамбула. По словам Кадырова, в горячую точку детей вывез еще в 2015 году. «Они были вывезены в охваченную войной Сирию их отцом Заурбеком Токаевым, который в 2015 году пополнил ряды террористов «Иблисского государства». Это преступное безрассудство могло стоить детям жизни. Токаев объявлен в федеральный розыск. По моему поручению операцией по спасению Ислама и Танзилы руководил дорогой БРАТ, начальник УМВД РФ по городу Грозному Хасмагомед Кадыров. Она была сопряжена со многими сложностями и продолжалась около двух месяцев», — сообщил чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что к настоящему моменту чеченские власти вывезли из Сирии и Ирака около 100 человек.«Мы неоднократно заявляли — работа продолжится до тех пор, пока не будут спасены все наши невинные соотечественники», — заявил Кадыров.

Ранее, 14 декабря, член совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова сообщила, что к концу декабря из Сирии и Ирака будут вывезены еще более 100 человек. Все они будут вывезены в Грозный спецрейсом.

Теги: Сирия , Рамзан Кадыров , Дети
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