В конце декабря из Ирака вернется более сотни женщин и детей

Очередной спецрейс с женщинами и детьми из Ирака прибудет в Грозный в конце декабря. Об этом РБК рассказала член совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова. Речь идет о женщинах, выехавших вместе с мужьями на территории, контролируемые террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Переговорщиками в процессе возвращения таких семей являются власти Чечни.

«Ориентировочно 22 [декабря], плюс-минус два дня», — назвала примерный срок правозащитница. По ее словам, это будет уже восьмой по счету рейс, на нем прилетят не меньше 104 человек.

Во время ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Чечни Зарины Атаевой, высоко оценил работу по спасению российских женщин и детей из Сирии и Ирака. Путин добавил, что работа, которую проводит глава Чечни Рамзан Кадыров, — «это очень благородное и верное дело». После этого Кадыров в своем канале в Telegram пообещал продолжить «заниматься возвращением российских граждан из Сирии и Ирака».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, представитель парламента Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби 14 декабря сказал ТАСС, что в целом ​в ближайшее время планируется вывезти из зон боевых действий в Сирии и Ираке более 150 российских граждан.

Сенатор возглавляет рабочую группу, которая по поручению Кадырова занимается поиском россиян в Ираке и Сирии. Всего с начала поисковых работ за четыре месяца, по словам Сабсаби, были эвакуированы 93 человека (женщины и дети) — жители Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области и других регионов России, а также Узбекистана и Казахстана.

В работе по поиску и возвращению семей тех, кто отправился в ИГ воевать, участвует и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она ранее сообщала, что более 100 россиянок попросили ее помочь им вернуться из Сирии и Ирака. Одним из условий их возвращения омбудсмен назвала их неучастие в преступной деятельности.