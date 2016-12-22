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Госдеп США призвал власти Сирии «всецело» вести переговоры с оппозицией
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Госдеп США призвал власти Сирии «всецело» вести переговоры с оппозицией
Политика, 04:08
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Госдеп США призвал власти Сирии «всецело» вести переговоры с оппозицией

Госдепартамент США 15 декабря призвал сирийские власти и их сторонников «всецело участвовать» в переговорах с оппозицией в республике, отметив, что отсутствие политических решений в стране угрожает неопределенностью и нестабильностью. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

В заявлении Нойерт указала, что США хотели бы, чтобы сторонники официального Дамаска «использовали свои рычаги, чтобы призвать режим [президента Сирии Башара Асада] участвовать в переговорах с оппозицией в Женеве».

«США настоятельно призывают все стороны серьезно работать над политическим урегулированием этого конфликта», — подчеркнула представитель Госдепа.

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В Женеве 28 ноября начался восьмой раунд переговоров по Сирии. В них участвовали представители Дамаска, ООН, а также впервые на них прибыли делегаты от сирийской оппозиции. Тогда постпред России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин призвал западных партнеров «вернуть на землю» сирийских оппозиционеров, которые выступали с неконструктивной позицией по диалогу с республиканскими властями.

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Позднее Бородавкин признал, что «заметного прогресса» во время женевских переговоров достичь не удалось. «Они [представители оппозиции] приехали обсуждать отставку президента Башара Асада. Это не переговорная позиция», — считает российский постпред.

Теги: США , Сирия , переговоры , сирийская оппозиция
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