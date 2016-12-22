«Транснефть» приобрела пакет акций порта Усть-Луга

Дочерняя компания «Транснефти» ООО «Транснефть-Балтика» приобрела 25%+1 голосующую акцию АО «Усть-Луга Ойл» (морской торговый порт). Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия правовой информации.

В сообщении не указывается, у кого и за какую сумму была приобретена доля порта Усть-Луга. По информации Reuters, продажей доли занимался предприниматель Андрей Бокарев. Журнал Forbes внес его в список 200 богатейших бизнесменов России. Бокарев находится на 52 месте с капиталом в $1700 млн.

В конце октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку пакета акций порта Усть-Луга «дочкой» «Транснефти». Тогда пресс-секретарь компании Игорь Демин сообщал, что «мы только в начале сделки». По его словам, у монополии имеется доля в «Невской трубопроводной компании», которая связана с портом общей инфраструктурой.

Пресс-секретарь «Транснефти» подчеркнул, что нефтеперерабатывающие заводы в России стали выходить из реконструкционного периода, в связи с чем на рынок выйдет около 40 млн т дизельного топлива. В свою очередь, «Транснефть» должна будет заняться транспортировкой горючего.

По данным СПАРК, 74% «Усть-Луга Ойл» владеет столичная компания «Толинг», входящая в структуру предпринимателя Андрея Бокарева. Еще 26% подконтрольны кипрской «дочке» нефтетрейдера Gunvor — компании Capefar Limited.