Путина наградили Золотой медалью Фракийского университета

В Посольстве России в Греции 13 декабря прошла церемония передачи Золотой медали Фракийского университета им. Демокрита, которую присудили президенту Владимиру Путину «за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

На выступлении в российском посольстве в Афинах ректор Фракийского университета Ставрос Тулупидис заявил, что Путин «неизменно содействует сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры эллинизма, развитию взаимовыгодных связей между Россией и Грецией».

В ответ посол России в Греции Андрей Маслов поблагодарил ректора и отметил вклад университета «в развитие российско-греческих гуманитарных связей, продвижение русского языка и культуры». Он отметил, что в 2018 году во Фракийском университете пройдет открытие Русского центра в сотрудничестве с фондом «Русский мир».