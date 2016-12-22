В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии, в результате удара стихии погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Associated Press.

Толчки были зафиксированы в 23:47 по местному времени (19:47 мск). Эпицентр землетрясения расположен на глубине 92 км. После землетрясения власти острова Ява, где расположена столица Индонезии Джакарта, объявили предупреждение из-за надвигающегося цунами. По данным властей, волны могут достигать от 0,3 до 0,5 м.

Люди в панике стали выбегать из зданий, на дорогах образовались длинные пробки. Как сообщил представитель Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в результате землетрясения также обрушились несколько зданий в городе Тасикмалая на западе острова Явы.

В сентябре в Индонезии «возле острова Ява» произошло землетрясение магнитудой 6,0. По информации сайта Earthquake Track, эпицентр землетрясения находился на глубине 588 км.

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