В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,2

В провинции Керман на востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,2 Об этом сообщает Иранский сейсмологический институт.

Эпицентр толчков находился в 55 км к северо-востоку от столицы провинции — города Кееман. Первые толчки сопровождались другими, магнитудой от 3 до 5. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

В последний раз толчки подобной силы — магнитудой 6 — были зафиксированы в начале декабря, также в провинции Керман.

Наиболее разрушительное за последнее время землетрясение обрушилось на Иран в ноябре. Стихия ударила по западным районам страны, наиболее пострадала провинция Керманшах. Жертвами стали более 530 человек. более 7,5 тыс. пострадали.Соседний Ирак, на территории которого находился эпицентр толчков, также пострадал — погибли 11 человек, 130 были ранены. Толчки ощущались в соседних государствах Ближнего Востока — от Турции до Бахрейна и Ливии, а также в Армении.