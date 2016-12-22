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МКБ вышел из капитала Промсвязьбанка
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МКБ вышел из капитала Промсвязьбанка
Санация «по списку», 22:26
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МКБ вышел из капитала Промсвязьбанка

Московский кредитный банк снизил долю в Промсвязьбанке. Как следует из данных, опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации, после сделки РЕПО доля МКБ снизилась с 8,58 до 0%.

Утром 15 декабря ЦБ сообщил о санации Промсвязьбанка. В банк была введена временная администрация, функции которой возложили на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ при этом указал, что предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности, что «повысит его финансовую устойчивость», после чего финансовая организация «продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки».

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Мораторий на исполнение требований кредиторов банка не вводится.

МКБ и Промсвязьбанк входили в так называемый список Гаврилова. В августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов написал письмо кл​иентам компании, в котором предупредил о высоких рисках, связанных с четырьмя банками — «ФК Открытие», Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо, назвав его частным мнением Гаврилова. В августе—сентябре ЦБ объявил о санации «Открытия» и Бинбанка.
Теги: санация , Промсвязьбанк , МКБ
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