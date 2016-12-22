Греция отложила продажу акций порта Салоники из-за санации Промсвязьбанка

​Греция отложила подписание сделки по продаже мажоритарного пакета акций (67%) своего второго по величине порта — Салоники. Это произошло после того, как в российском Промсвязьбанке, который выступал гарантом сделки, ввели временную администрацию, сообщает Reuters.

«Подписание соглашения перенесено на 21 декабря по причине форс-мажорных обстоятельств с участием Промсвязьбанка — эмитента гарантийного письма сделки», — сказано в сообщении греческого Фонда приватизации имущества (HRADF), пишет Reuters.

Международный тендер на концессию порта до 2051 года выиграл консорциум трех компаний (Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS), предложивший за 67% акций порта Салоники €231,9 млн.

Как сообщал ранее HRADF, общая стоимость договора составляет €1,1 млрд, поскольку помимо выплаты €231,9 млн соглашение включает обязательные инвестиции в размере €180 млн в следующие семь лет и ожидаемый доход для Греции от концессионного соглашения общей стоимостью более €170 млн.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. Причинами санации одного из крупнейших частных игроков на российском банковском рынке стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка, пояснил регулятор.

Это уже третий попавший под санацию банк из «списка Гаврилова». В августе аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов написал письмо клиентам компании, в котором рассказал о рисках, связанных с четырьмя банками — «ФК Открытие», Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком. Позднее «Альфа-Капитал» отозвал письмо, заявив, что это частное мнение Гаврилова, а в августе и сентябре Центробанк заявил о санации «Открытия» и Бинбанка.