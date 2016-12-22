Аналитик из «ВТБ Капитала» стал заместителем Орешкина

Михаил Расстригин, возглавлявший пост главы отдела электроэнергетики в аналитическом департаменте банка «ВТБ Капитал», назначен замминистра экономического развития. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

При этом Расстригин занимал пост помощника министра Максима Орешкина и курировал реформы естественных монополий. Повышение Расстригина ожидалось с осени, сообщала «Газета.ru» со ссылкой на источники в правительстве. Он якобы должен был прийти на место статс-секретаря министерства Олега Фомичева, подчеркивал источник РБК в Минэкономразвития. Сам Фомичев заявлял РБК, что сообщения о его увольнения не верны.

В ноябре Максим Орешкин выбрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития через Facebook. «Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек», — говорил министр. Ранее он пояснял, что в ведомстве нехватка высококвалифицированных кадров.