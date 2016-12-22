«Магнит» отказался покупать сибирские сети «Красный Яр» и «Батон»

Продуктовый ретейлер «Магнит» Сергея Галицкого отказался от покупки площадей магазинов «Красный Яр» и «Батон», принадлежащих сибирской компании «ЕТК». Об этом говорится в сообщении компании.

Переговоры остановлены, «ЕТК» решила продолжать самостоятельное развитие.

О подготовке к сделке по покупке 100% «ЕТК» сообщалось в октябре. Тогда же было подано ходатайство о ее согласовании в Федеральную антимонопольную службу.

Сеть супермаркетов «Красный Яр» работает с 1997 года. В ней сейчас 69 магазинов, 57 из которых — в Красноярске, остальные — в Железногорске, Абакане, Лесосибирске, Сосновоборске и Емельяново. «Батон» вышел на рынок в 2015 году. На сайте указаны 27 торговых точек.

В августе Forbes включил «Магнит» в рейтинг самых инновационных компаний мира. Сеть заняла 63-е место из 100.

По данным «РБК Исследования рынков», на 27 октября 2017 года «Магнит» был вторым по выручке продовольственным ретейлером, уступая только X5 Retail Group.