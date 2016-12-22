МЖД предупредила о задержке электричек Белорусского направления

Несколько электричек Белорусского направления МЖД (Московской железной дороги) следуют с опозданием. Задержки связаны с внештатной остановкой электрички на этом направлении, сообщили в пресс-службе МЖД ТАСС.

«Сегодня в 18:20 на станции Одинцово Белорусского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6257 Лобня — Можайск», — сказано в сообщении. Остановившуюся электричку уже отбуксировали вспомогательным локомотивом.

По данным портала «Туту.ру», также были остановлены поезда Царицыно — Кубинка (на платформе Баковка) и поезд Москва — Бородино (остановился между Трехгоркой и Баковкой). Как сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), задерживаются две электрички, еще три «частично отменены».

Утром 13 декабря уже был сбой в движении электричек на Белорусском направлении МЖД. По данным подмосковной газеты «Одинцово.инфо», причиной задержек стала «нестандартная ситуация», в итоге поезда отклонялись от графика на 15 мин.