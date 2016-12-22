Россия ввела усиленный контроль для трех белорусских производителей мяса

Россия ввела усиленный лабораторный контроль в отношении мясной продукции нескольких белорусских предприятий. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, изменения вступают в силу с 18 декабря.

Решение принято из-за нарушения норм и требований со стороны трех предприятий Белоруссии: «Велграда» (обнаружены остатки антибиотиков в полуфабрикате из говядины), «Лидахлебопродукта» (антибиотики в тушке цыпленка-бройлера и в курице) и Рогачевского районного потребительского общества (также остатки антибиотиков в говядине).

Ранее Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Вьетнама. Запрещенное вещество было обнаружено в мороженом продукте производства Wokshop I Seaprodex при проведении лабораторного контроля. В результате Россия запретила импорт креветок и ракообразных с этого предприятия.



.