Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Вьетнама

Россельхознадзор запрещает поставки в Россию продукции с вьетнамского предприятия после обнаружения в креветках мышьяка. Об этом говорится в материалах ведомства.

Запрещенное вещество было обнаружено в мороженых креветках производства Wokshop I Seaprodex при проведении лабораторного контроля. C 8 декабря Россельхознадзор запрещает поставку в Россию креветок и ракообразных с этого предприятия. Уже отгруженная продукция будет подвергнута усиленному лабораторному контролю.

Это не первый случай обнаружения мышьяка в импортных креветках. В прошлом году Россельхознадзор обнаружил под Смоленском три партии креветок из Гренландии общим весом более 30 т с повышенным содержанием мышьяка. Креветки были выращены в Гренландии искусственным путем, и опасные вещества могли содержаться в корме. В 2015 году Россельхознадзор выявил повышенное содержание мышьяка в креветках из Индии.

В отношении предприятия Wokshop I Seaprodex Россельхознадзор уже вводил временные ограничения на поставки в 2012 году после обнаружения в партии креветок кишечной палочки.

Употребление продуктов с содержанием неорганического мышьяка может приводить к хроническому отравлению, вызывать поражения кожи и рак, отмечается в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но в морских продуктах мышьяк в основном встречается в своей менее токсичной органической форме. Такой мышьяк распространен в окружающей среде и необходим для обеспечения нормальной жизнедеятельности организмов, отмечает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. По его словам, международные пищевые стандарты контролируют только содержание в продуктах токсичного неорганического мышьяка, произведенного промышленным путем, но в России нет этого разделения. Согласно единым требованиям к безопасности пищевой продукции Таможенного союза, содержание мышьяка в пище не должно превышать 5 мг/кг.

До введения продэмбарго в 2014 году Россия в основном импортировала креветки из Канады, но из-за санкций импорт был переориентирован на аквакультурные креветки из стран Юго-Восточной Азии. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года Россия импортировала 24,5 тыс. т креветок на сумму $158,4 млн — на 24% больше, чем годом ранее.

Россельхознадзор с 1 декабря запретил поставки крупнейшему импортеру свинины и говядины — Бразилии. Причиной стало обнаружение в бразильской продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин.