Министр спорта попросил Госдуму перенести доклад по Олимпиаде на 2018 год

Министр спорта Павел Колобков попросил Госдуму перенести разговор о подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

По словам Володина, правительственный час с участием министра должен был состояться 20 декабря.

«Я только что обсуждал следующую неделю с нашими коллегами из правительства, и поступила просьба от министра спорта, учитывая, что ему нужно в среду принимать участие в мероприятии, которое крайне важным является, он попросил с пониманием отнестись и рассмотреть его доклад в следующем году», — сказал Володин.

Зимняя Олимпиада 2018 года состоится в южнокорейском Пхёнчхане в феврале, Паралимпиада — в марте. Международный Олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) на период зимних Игр. К соревнованиям допущены только «чистые» российские спортсмены, они будут выступать под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.