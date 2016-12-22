Валентина Гафта прооперировали

Народному артисту РСФСР Валентину Гафту сделали операцию на руке. Об этом РБК сообщил коллега актера Саид Багов.

По словам Багова, операция была назначена на 16 декабря, но ее провели на день раньше. Он уточнил, что речь идет о плановом вмешательстве и «никаких падений не было».

Накануне стало известно, что театр «Современник», где служит Гафт, перенес запланированный на 15 декабря спектакль «Пока существует пространство» с участием артиста на 5 февраля. Желающим предложили по тем же билетам посетить также постановку «Уроки сердца» — то есть прийти в театр два раза вместо одного. Тем, кого такой вариант не устраивает, предложили сдать билеты в кассу.

Ранее в тот же день Life сообщил о госпитализации Гафта. Его супруга, актриса Ольга Остроумова, сообщила РБК, что «все нормально».

4 декабря певец Иосиф Кобзон рассказал РБК, что виделся с Гафтом и Олегом Табаковым. Оба, по его словам, «нездоровы». «Что с ними — надо спросить у жен», добавил он.

Гафт родился в 1935 году в Москве. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска служил в Театре Моссовета, Московском драматическом театре (ныне — Театр на Малой Бронной), Театре Ленинского комсомола (сейчас — «Ленком»). С 1969 года до настоящего времени играет в театре «Современник».

Гафт снялся в таких фильмах, как «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Семнадцать мгновений весны», и других.