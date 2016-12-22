ФАС заинтересовалась вывесками «Чайхоны»

Московское УФАС проверит вывески ресторанной сети «Чайхона» на соответствие закону. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Московское УФАС России приняло к рассмотрению заявления о распространении сетью ресторанов «Чайхона» информации «Чайхона № 1», «Чайхона номер один», в том числе на вывесках ресторанов. Регулятор отмечает, что указанная информация не содержит конкретные характеристики или параметры сравнения, которые имели бы объективное подтверждение. В связи с этим, по мнению заявителей, информация, распространяемая сетью ресторанов «Чайхона», является некорректным сравнением», — говорится в сообщении.

Как сообщил РБК совладелец сети Алексей Васильчук, в компании уточняют информацию о проверке.

«Первый раз об этом слышу. Это какая-то глупость. 16 лет компании, это смешно», — сказал он. На вопрос РБК, будет ли компания менять название в случае признания их вины, совладелец ответил: «Мы будем действовать и отстаивать свои права в рамках закона».

Руководитель департамента защиты товарных знаков патентно-адвокатского бюро «Гардиум» Ирина Резникова пояснила в разговоре с РБК, что проблема возникла не с использованием товарного знака, а с приобретением прав на него. «Не совсем понятно, почему УФАС начало с проверки вывесок. На вывесках компания использует принадлежащий ей товарный знак», — сказала она. Резникова пояснила, что регистрацией прав на товарные знаки занимается Роспатент, это ведомство указывает дату, с которой правообладатель может свободно использовать свой товарный знак, в том числе на вывесках. «Применение нормы о недобросовестной рекламе (ст. 14.3 закона «О защите конкуренции») приводит к правовой коллизии: у меня есть имущество, но я не имею право его использовать, так как это противоречит антимонопольному законодательству. На мой взгляд, перспективнее в данном случае применение нормы ст. 14.4 закона «О защите конкуренции», что может привести к признанию недействительной регистрации товарного знака компании. После данного признания размещение на вывесках указания на номер один может быть признано недобросовестной рекламой», — сообщила Резникова. Кроме того, по ее словам, у правообладателя есть «еще один весомый аргумент в его пользу». «Его товарный знак настолько известен, что в сознании потребителя указание на номер не воспринимается как незаконное сравнение с другими ресторанами, а просто ассоциируется с данным правообладателем и не наносит вред остальным участникам рынка», — считает Резникова.

Согласно п. 1 ст. 14.3 закона «О защите конкуренции», субъект не может использовать слова «лучший», «первый», «номер один», «самый» и другие обозначения, создающие впечатление о «превосходстве» субъекта или его товаров и услуг, если не указаны соответствующие параметры сравнения.​

В июле ФАС начала проверку «Яндекса» на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за слогана «Поиск № 1 в России». После объявления начала проверки рядом со слоганом появилось пояснение, что поисковик занимает первое место по количеству переходов из поисковых систем, по данным LiveInternet. В результате антимонопольная служба признала слоган законным.