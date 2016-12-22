Суд обязал выплатить детям-солдатам из Конго $10 млн компенсации

Международный уголовный суд обязал бывшего полевого командира Демократической Республики Конго Томаса Лубангу Дьило выплатить $10 млн компенсации детям, ставшим жертвами военных преступлений. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в инстанции, Лубанга, осужденный в 2012 году за совершение военных преступлений, обязан выплатить полную сумму жертвам и их родственникам. Однако, по данным суда, экс-командир не в состоянии выплатить всю сумму, поэтому часть компенсаций выдаст трастовый фонд.

Официально суд признал 427 жертв, которые понесли ущерб в $8 тыс. каждый, поэтому общая сумма компенсации должна была составить $3,4 млн. Однако судьи настаивают, что от действий Лубанги пострадали «сотни и даже тысячи» человек и дополнительные $6,6 млн выделены для жертв, которые будут установлены в дальнейшем.

«В том числе компенсации профинансируют программы психологической поддержки и профессиональной подготовки», — сказано в сообщении.

Лубанга был приговорен в 2012 году к 14 годам тюрьмы за совершение военных преступлений во времена межэтнических конфликтов в северо-восточной области Итури с 2002 по 2003 год. Полевой командир насильно вербовал в свои подразделения подростков младше 15 лет. По оценкам суда, в период между 1998 и 2007 годами в Демократической Республике Конго в результате войны и последовавших за ней беспорядков погибли 5,4 млн человек.